FIUMICINO - “Presentazione proposta di legge regionale sul recupero dei vani e dei locali seminterrati”: questo il titolo del convegno, organizzato dalla consigliera regionale per Fratelli d’Italia, Micol Grasselli, che si è svolto il 9 ottobre presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino.

Un evento che ha visto la presenza di importanti membri di istituzioni parlamentari e delle amministrazioni locali, dei membri degli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri, agenzie immobiliari e singoli cittadini.

L’evento è stato moderato da Federica Cerulli, membro della segreteria del consigliere Grasselli, che, dopo una breve introduzione, ha lasciato la parola al presidente del consiglio comunale Roberto Severini che, insieme al sindaco di Fiumicino Mario Baccini, hanno introdotto l’evento con i saluti istituzionali.

La parola è passata poi a Salvatore Ventriglia, capo segreteria della Grasselli, che, insieme ai tecnici degli ordini professionali, ha illustrato e commentato gli articoli della proposta di legge.

Per gli ordini professionali sono intervenuti in particolare l’ingegnere Ruggero Giannini, membro dell’Ordine degli ingegneri, Lorenzo Busnengo membro dell’Ordine degli architetti e il geometra, Marco Carletto vice presidente del Consiglio dei geometri.

Dopo un approfondimento tecnico è stata la volta degli interventi politici.

In particolare, la consigliera regionale proponente Micol Grasselli ha dichiarato: «Prenderemo tutti i suggerimenti che ci arriveranno dagli Ordini professionali e dai cittadini per farne un testo il più condiviso possibile. È un metodo a cui tengo e sarà la prima volta per una proposta di legge».

A seguire la parola è passata alla senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, che concludendo l’evento ha dichiarato: «Micol (Grasselli, ndr) ha fatto qualcosa che per i politici era una eccezione: ha ideato un PL ma poi l’ha presentata alla cittadinanza per cercarne una condivisione la più ampia possibile.

«Grasselli non è un politico che sta nei palazzi – ha proseguito Mieli – ma anzi è scesa per strada per condividere un progetto con i cittadini e lasciatemi dire che è un nostro tipico modo di fare, il modo di Fratelli d’Italia che ci contraddistingue dalla sinistra».