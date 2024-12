CIVITAVECCHIA – L’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ha presentato il primo Concorso Letterario di Narrativa e Arti Grafiche in memoria dell’avvocato Viviana Serra, tragicamente scomparsa.

«Il concorso letterario – ha spiegato il presidente dell’ordine degli avvocati Mary Dominici – nasce dalla consapevolezza e dalla necessità, oggi più che mai, di stimolare tra i giovani la riflessione ed il confronto sull’angoscia e sulla inesorabile sofferenza che mina la loro voglia di vivere facendo emergere le loro fragilità. È necessario, nell'era digitale, dove fuori dai social network alcuni giovani non allacciano relazioni e dove sembra non esserci più spazio per la riflessione sul ‘Male di vivere’, dare voce al loro dolore». L’Organismo Congressuale Forense, di cui lo stesso avvocato Dominici fa parte, riconferma l’attenzione e la partecipazione, «quale Avvocatura Istituzionale, per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, nel costante impegno – hanno spiegato - teso all’assolvimento della funzione sociale dell’Avvocatura nella scuola».