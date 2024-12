Il Fiumicino SC26 e la famiglia Costa: un rapporto indissolubile e che è stato adesso incarnato anche dal nuovissimo campo rossoblù intitolato a Simone Costa.

E la cosa più bella è che ogni anno, e in ogni evento, questo filo che ci unisce diventa sempre più stretto, sempre più denso di ricordi ed emozioni che vivranno per sempre nei nostri cuori. È stata una bellissima mattinata, ed è stato più che un privilegio vedervi numerosi e trovare così tanti bambini per l’inaugurazione del nuovo campo rossoblù“. Ne dà notizia su Facebook la società.

Ricordiamo che il giovane Simone Costa fu vittima anni fa di un pugno sferrato da un amico durante un pomeriggio. NOn vittima di unaggressione, ma di una tragica fatalità e di una normale discussione tramutatasi in tragwedia.