di Riccardo Giovannetti

Termina a reti bianche il match del “Madami” tra la Flaminia e la Romana. Locali che alla vigilia della sfida erano a 14 punti in classifica in dodicesima posizione, ospiti, invece, che condividevano assieme a Ischia e Atletico Uri il quinto posto del Girone G a quota 19. Mister Nofri Onofri prova a mescolare le carte e schiera i suoi ragazzi secondo un 4-4-2 con De Cenco e Lorusso in attacco, mentre Bertoldi agisce sulla corsia di destra. Mister D’Antoni, invece, risponde con un 5-3-2 che diventa un 3-5-2 in fase offensiva. Inizia la partita e nei primi dieci minuti di gioco vige un sostanziale equilibrio. Con il passare dei minuti i padroni di casa prendono coraggio, e sfiorano il gol al quarto d’ora: De Cenco al limite dell’area serve Lorusso in buona posizione che con un tiro rasoterra colpisce in pieno il palo. Cinque giri di lancette dopo è ancora lo stesso numero 10 a mettere in apprensione la difesa dei biancoblù, ma la sua conclusione dalla distanza sfiora il legno alla sinistra di Antolini. Scampato il pericolo, al 22’ anche gli ospiti provano a rendersi pericolosi dalle parti di Piersanti: Succi serve Calì che, in tuffo, colpisce di testa la sfera che, però, si perde sul fondo. Il primo tempo si chiude, poi, con il forcing dei rossoblù che provano in tutti i modi ad agguantare il vantaggio: al 36’ Lorusso su punizione assiste De Cenco ma la difesa ospite respinge il colpo di testa del brasiliano, due minuti dopo si ripete la stessa azione ma, anche questa volta, un difensore è bravissimo a deviare in angolo la conclusione, ancora di testa, del numero 9. L’ultima azione da segnalare della prima frazione di gara è il tagliente cross di Bertoldi al 39’ che mette in difficoltà la retroguardia romana.

Il secondo tempo si apre con lo stesso copione del primo, con la Flaminia che attacca e la Romana che si chiude bene in difesa e prova a ripartire in contropiede. Al 59’ i ragazzi di Onofri colpiscono un altro legno, questa volta però con Mattia su assist di De Cenco a portiere battuto. Allora la Romana ci prova principalmente con le conclusioni da fuori: Calì dapprima risponde al 60’ con un tiro da buona posizione che si perde, però, sul fondo, poi anche Armini, al 75’, prova a impensierire Piersanti da fuori area ma la sfera termina lontano dai pali. C’è ancora spazio, infine, per un’opportunità dei locali ma all’85’ Lorusso viene stoppato da un difensore in area. Termina, quindi, 0 a 0 il match andato in scena a Civita Castellana tra i rimpianti dei locali che, visti i due pali colpiti, sicuramente meritavano un finale migliore. Nonostante il punto conquistato i rossoblù restano in zona play-out a 15 punti, a -3 dal Sassari Latte Dolce attualmente salvo e seguiti di due lunghezze dal Trastevere. Gli ospiti di mister D’Antoni, invece, possono ritenersi soddisfatti di un punto conquistato su un campo comunque difficile e che scendono al settimo posto a 20 punti assieme al San Marzano, a -2 dalla zona play-off.

FLAMINIA: Piersanti, Pericolini, Penchini (25’st Montecolle), Fumanti, Benedetti (39’st Tirelli), Boccaccini, Bertoldi (20’st Celentano L.), Mattia, De Cenco (39’st Staucic), Lorusso, Igini PANCHINA Chiacarella, Bradarskiy, Celentanto A., Massaccesi, Paun, Staucic All. Nofri Onofri

ROMANA Antolini, Tarantino, Sfanò, Paolelli, Errico (29’st Ferraro), Fiore, Spinosa, Ruggeri, Calì, Armini (32’st Nannini), Succi PANCHINA Allegrucci, Avellini, Romagnoli, Di Gregorio, Riccozzi, Vagnoni, Di Lazzaro All. D’Antoni

ARBITRO Antonio Pascuccio di Ariano Irpino

AMMONITI Lorosso, Igini RECUPERO 1’pt, 4’st