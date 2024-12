CIVITAVECCHIA – Un anno fa il tragico incidente in cui perse la vita il 17enne Giordano Sacchetti.

Il ragazzo, studente del quarto anno indirizzo elettrotecnico dell’IIS Marconi, era appena uscito da scuola, che si trova a poche decine di metri dal luogo dell’impatto, e in sella alla sua Honda 50 stava tornando a casa, quando per cause ancora oggi non del tutto chiarite, finì contro il muro di fronte alla caserma Piave, su via Raffaello Sanzio, rimanendo ucciso nell’impatto.

Intanto proseguono le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e non è da escludere che già nelle prossime settimane possa essere reso noto l’esito del lavoro degli inquirenti, e che questo porti alla luce nuovi elementi che consentano di appurare l’esatta dinamica dell’incidente.

Nel giorno della triste ricorrenza parenti e amici si sono stretti attorno alla famiglia di Giordano, ricordando la spensieratezza e le qualità di un giovane che aveva tutta la vita davanti a sé.