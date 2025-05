TARQUINIA - Un grande traguardo per l’istituto “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia: il 26 maggio è arrivato il riconoscimento ufficiale come scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo, coronamento di un intero anno scolastico di lavoro all’interno del programma Epas – European Parliament Ambassador School. Protagonista del percorso è stata la classe 4AT, che ha seguito con entusiasmo il corso dedicato ai temi europei, mentre le classi terze e quinte del corso Turistico e gli studenti del liceo classico e scientifico hanno partecipato ad attività formative e coinvolgenti, tra cui la visita presso il centro Europe Experience – David Sassoli a Roma. Qui, gli studenti hanno vissuto un’intensa giornata di formazione immersiva, prendendo parte a un gioco di ruolo sulla procedura legislativa ordinaria del Parlamento Europeo, comprendendo da vicino il suo funzionamento. Durante la cerimonia di consegna del titolo, alla presenza della dirigente scolastica Laura Piroli, della Dsga Monia Meraviglia, della professoressa Paola Moretti, referente per l’orientamento, e della professoressa Cinzia Rossi, referente del progetto, gli studenti hanno raccontato in prima persona la loro esperienza. Significativa la domanda rivolta dalla dirigente: «Che cosa vi aspettate dall’Unione Europea?». Tra le risposte, ha colpito particolarmente quella di uno studente: «Mi aspetto che l’Unione Europea si impegni a garantire la pace: è il valore più importante di tutti». Il successo del progetto è stato reso possibile anche grazie al contributo delle docenti tutor del corso turistico, professoressa Alessia Ciurluini e professoressa Anna Maria Maffei, e all’intero consiglio di classe delle classi coinvolte. L’istituto rivolge «un sentito ringraziamento nche alla dottoressa Valeria Fiore, responsabile comunicazione e social del Parlamento Europeo in Italia, che ha favorito il contatto diretto tra l’istituto e il centro “Europe Experience – David Sassoli”. Ma l’impegno europeo del “Cardarelli” nasce sin dai primi mesi dell’anno scolastico. Il 30 ottobre 2024, in occasione del secondo anniversario dell’inaugurazione del centro “Esperienza Europa – David Sassoli” a Roma, una delegazione di studenti ha partecipato all’open day rivolto a scuole e università. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di dialogare con Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, e di svolgere due coinvolgenti attività: “Vesti i panni di un parlamentare europeo”: un’esperienza in realtà virtuale di 15 minuti che ha permesso agli studenti di immergersi nel lavoro quotidiano degli eurodeputati, partecipando simbolicamente a una seduta plenaria a Strasburgo con voto finale su una direttiva o un regolamento e Gioco di simulazione del Parlamento europeo: un’attività di gruppo che ha coinvolto gli studenti in un esercizio di democrazia attiva, negoziando e votando proposte legislative, in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza. Infine, l’istituto ha partecipato con orgoglio alla Festa dell’Unione Europea del 9 maggio 2025 a Viterbo, durante la quale si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna della targa di Scuola Ambasciatrice. «Un riconoscimento che testimonia l’impegno del Cardarelli nella promozione dei valori europei, della pace, della partecipazione e della cittadinanza attiva - spiega la dirigente - Un anno ricco di traguardi, esperienze concrete e significative che hanno avvicinato i giovani studenti alla vita democratica dell’Unione Europea. Un punto di partenza, non un punto di arrivo, per una scuola che guarda all’Europa come orizzonte educativo e valoriale».

