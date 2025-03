Deve scontare una condanna per lesioni aggravate, atti persecutori e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Per questo i carabinieri della Compagnia di Viterbo martedì pomeriggio gli hanno notificato un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con contestuale sospensione e prosecuzione della detenzione in regime di arresti domiciliari. Provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un uomo di 39 anni, originario di Roma. I fatti contestati che gli vengono contestati risalgono al periodo compreso tra l’ottobre 2021 e il maggio 2023 e si sarebbero verificati a Roma. Le indagini condotte dalle autorità competenti hanno permesso di raccogliere elementi probatori che hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo. I carabinieri della Stazione di Viterbo lo hanno individuato e rintracciato nella frazione La Quercia, dove attualmente risiede. In ottemperanza alle disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’uomo sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, sotto il costante monitoraggio delle forze dell’ordine.