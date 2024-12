ALLUMIERE - «Il 2024 sta volgendo al termine. Un anno per noi di Femminile, plurale - Premio Letterario Allumiere, pieno un po’ di tutto: di soddisfazioni, di idee, di sentimenti, di emozioni, di delusioni, di sorrisi. Ma per noi è così: vogliamo tutto e non ci fermiamo».

Si apre così la nota della presidente dell'associazione “Femminile, plurale”, Brunella Franceschini, la quale a nome di tutto il direttivo ringrazia «tutti i nostri sostenitori, in particolare la Fondazione Cariciv e il Comune di Allumiere, nostri partner istituzionali; la società Isam srl, supermercato Metà, Stracciabrache di Matteo Mocci, Il Casello di Emiliano Sgamma e Simona Orchi, come sponsor; Snoq Allumiere e Casa delle Arti, associazioni per noi fondamentali».

Il prossimo domani, sabato 21 dicembre, alle 18 presso la Casa delle Arti (ex Cral) dove si svolgerà l'assemblea generale di chiusura anno.

«Sarà un'occasione - conclude la presidente dell'associazione “Femminile, plurale”, Brunella Franceschini - per scambiarci gli auguri, le idee e le proposte per il nuovo anno. Ci sarà anche una sorpresa letteraria».

