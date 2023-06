VITORCHIANO - Al via dal 15 giugno 2023 la terza raccolta settimanale aggiuntiva della frazione “umido-organico”.

L’amministrazione comunale ricorda che anche per questa estate 2023 verrà eseguita, nella giornata del giovedì, il terzo ritiro settimanale della frazione ‘umido-organico’, così come peraltro indicato nel relativo calendario 2023 distribuito ad inizio anno.

L'estensione del servizio con il terzo ritiro della frazione ‘umido’ (oltre al ritiro della frazione ‘plastica e metalli’) è confermato come gli scorsi anni dall’assessorato ambiente per andare incontro alle specifiche necessità della stagione estiva e sarà attivo in tutti i giovedì dal 15 giugno fino al 14 settembre 2023.

In tal senso ci scusiamo per l’errore grafico che individua in giovedì 8 giugno la data di attivazione del sevizio.