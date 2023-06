LADISPOLI - Ultimo appuntamento mercoledì 14 giugtno alle 16.30 con "Piccole letture di primavera", le letture a bassa voce per i bambini dai 0 ai 6 anni a cura del gruppo volontari Nati per leggere di Ladispoli.

NATI PER LEGGERE

Il programma si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni anche per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un legame importante, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. La lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo è un gesto d'amore molto semplice, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all'ascolto e probabilmente anche un futuro lettore.

L'APPUNTAMENTO

L'evento di mercoledì è libero e gratuito ma è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA