ALLUMIERE - Oggi, 31 gennaio, alle 23,59 scadono i termini per poter inviare il proprio lavoro e partecipare al VIII Concorso Internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere. Ricco il montepremi in palio con la possibilità di vedere pubblicata la propria Marcia dalla casa editrice Scomegna Music.

Questo è il più grande Concorso Internazionale di Composizione per marce italiano e l'associazione Amici della Musica si fregia di averlo pensato, organizzato e promosso e ormai è cresciuto esponenzialmente e conta partecipanti da tutte le parti del mondo. Due le categorie: marcia da parata e marcia da concerto (marcia sinfonica/pasodoble); due le selezioni: eliminatoria e finale con esecuzione dal vivo (a cui accederanno i 5 migliori lavori delle 2 categorie). A decretare la vittoria del vincitore saranno i tre giudici dell'aggiornamento di qualità.che sarà composta da Federico Agnello, Docente della cattedra di Strumentazione e Composizione per Orchestra di Fiati presso il conservatorio “N. Rota” di Monopoli (BA); Marco Somadossi Comune di Allumiere Federico: il Maestro Marco Somadossi è ildirettore artistico del Concorso, docente di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona; presidente di giuria. Il terzo giurato è il Capitano di Vascello Antonio Barbagallo.

