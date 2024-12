Il questore di Viterbo ha adottato la misura di prevenzione del daspo urbano nei confronti di un viterbese residente nel capoluogo. L’uomo ad aprile è stato sorpreso dalla squadra volante in una piazza cittadina in evidente stato di ebrezza mentre inveiva contro i passanti danneggiando anche le autovetture in sosta.

Considerati anche i precedenti dell’uomo in tema di sostanze stupefacenti, per reati contro il patrimonio, guida in stato di ebbrezza, danneggiamento, tentata violenza sessuale aggravata, minaccia, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, è scattato il provvedimento del questore, emesso al termine di una puntuale istruttoria curata dalla polizia anticrimine per prevenire analoghi episodi pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, che ha interdetto al soggetto l’accesso e lo stazionamento in piazza Crispi per la durata di un anno.

L’inosservanza della misura di prevenzione è punibile penalmente, ai sensi della Legge n. 123 del 2023, con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da diecimila a ventiquattromila euro.