I carabinieri della Compagnia di Ronciglione, lo scorso fine settimana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell’attività parla di due persone segnalate al Prefetto, quali assuntori di sostanze stupefacenti e una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza. Nelle ore serali, i carabinieri hanno eseguito posti di controllo alla circolazione stradale lungo le vie che attraversano la giurisdizione e, in particolare nell’abitato di Sutri dove nel corso di un controllo due stranieri sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina.

A Ronciglione, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato un’auto che procedeva a forte velocità e, dopo il controllo con etilometro, il guidatore è risultato positivo con valori ben sopra il consentito: per lui una denuncia, il ritiro della patente e l’auto sequestrata.

A Oriolo Romando, sono stati svolti controlli agli esercizi commerciali, ai bar e alla circolazione stradale.

In totale, i carabinieri della Compagnia di Ronciglione hanno identificato 80 persone, eseguito verifiche su 54 veicoli e due esercizi pubblici.