Per il 58enne che lunedì scorso, ubriaco, ha dato in escandescenze in centro è arrivato il daspo Willy. La misura è stata adottata dal questore, al termine di un’accurata istruttoria effettuata da personale della divisione anticrimine. L’uomo, mentre si trovava all’esterno di un locale pubblico in una strada del centro cittadino, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche ha dato in escandescenza, aggredendo alcune persone compresi gli agenti della volante intervenuta sul posto.

Nei confronti dell’uomo, che è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, sono state emesse le misure di prevenzione dell’avviso orale e del daspo Willy, con conseguente divieto di frequentare persone pregiudicate e di accedere in tutti i locali di pubblico intrattenimento della città dalle 18 fino alle 6 del giorno successivo.