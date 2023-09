LADISPOLI – Era completamente ubriaco al volante della sua Passat l’altro pomeriggio quando ha rischiato di falciare i pedoni e poi ha terminato la propria folle corsa schiantandosi contro un’auto parcheggiata fino a prenderne in totale tre. Ha arrestato così la marcia il cittadino romeno 45enne che ha rischiato di provocare una tragedia all’incrocio tra via Bassano e via Roma a poca distanza dal lungomare di via Marco Polo. Anche perché in quel momento stavano transitando diversi pedoni, tra cui una mamma col passeggino terrorizzata quando ha visto piombare quella macchina a tutto gas. Gli agenti della Polizia locale di viale Mediterraneo sono intervenuti sottoponendo ad alcoltest l’uomo e l’esito è stato positivo. Sul posto solo per precauzione è stata allertata un’ambulanza del 118. I vigili urbani, guidati dal comandante, Sergio Blasi, hanno denunciato il romeno per guida in stato di ebbrezza che ha subito pure il ritiro della propria patente e il sequestro del mezzo. Naturalmente il 45enne, residente in città, dovrà pagare i danni provocati ai proprietari delle auto in sosta in via Roma. Tanti gli incidenti nell’ultimo periodo. L’ultimo ha riguardato i due tir che si sono scontrati sulla via Aurelia all’altezza di Palo Laziale con il conseguente rovesciamento del carico di grano sulla carreggiata.

