Viaggia a zig zag in autostrada, un carabiniere lo “intercetta” e lo fa uscire a Orte dove lo attende la polizia stradale. E’ accaduto nei giorni scorsi quando è giunta alla sala operativa della polizia Stradale di Viterbo una chiamata da parte di un ufficiale dei carabinieri il quale, nel percorrere l’Autostrada A1 in direzione di Orte ha notato l’autovettura che lo precedeva ondeggiare vistosamente, creando turbativa e pericolo per la circolazione. Resosi conto che il conducente poteva essere ubriaco, il militare si è adoperato per far fermare il veicolo in un luogo sicuro, riuscendo a farlo uscire al casello di Orte, dove ad attenderli nel frattempo era giunta una pattuglia della polizia stradale. Controllato dagli agenti, il conducente dell’auto è risultato avere un tasso alcolemico di ben 2,47 grammi per litro, molto oltre i limiti consenti dalla normativa vigente. L’uomo, che non ricordava neanche la strada che aveva percorso e che la stessa si trovava nella direzione opposta rispetto al luogo dove abitava, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente di guida ai fini della successiva sospensione e l’affidamento del mezzo al deposito giudiziario.