Weekend di contrasto al fenomeno della guida in stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti per la polizia Viterbo. Nella notte tra sabato e domenica la Stradale, coadiuvata dall’ufficio sanitario della Questura, ha organizzato un mirato dispositivo di controllo ai veicoli in transito nel centro del capoluogo della Tuscia, sia in ambito urbano che extraurbano.

Decine gli automobilisti che sono stati sottoposti alla prova del tasso alcolemico con l’ausilio delle apposite apparecchiature in dotazione . Due i conducenti che sono risultati positivi alla guida in stato di ebbrezza con un valore di alcool nel sangue che superava quello consentito dalla normativa vigente.

In particolare, uno dei due è risultato positivo al test dell’etilometro raggiungendo un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi per litro, fattispecie che rientra nella casistica più grave prevista dal Codice della strada. Per entrambi, oltre alle pesanti sanzioni amministrative, è scattata automaticamente la misura accessoria del ritiro della patente di guida ai fini della sospensione. Tali servizi di controllo verranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana.