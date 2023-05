Una ragazza di ventidue anni, residente nella provincia di Terni, è finita nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I fatti si sono svolti nella notte compresa tra il 7 e l’8 aprile scorso, quando la giovane, alla guida della sua auto, stava percorrendo la strada regionale Cassia: è qui, nel centro abitato di Montefiascone, che era rimasta coinvolta in un incidente stradale con feriti. Sul posto erano intervenuti i carabinieri dell’Aliquota radiomobile per i rilievi di rito; mentre la 22enne era stata trasportata all’ospedale Belcolle e sottoposta ad analisi cliniche, risultando positiva all'alcoltest con un tasso superiore a 1,5 g/l. Per questo, è è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Viterbo per il reato di guida in stato di ebbrezza.