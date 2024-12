TARQUINIA - Parte domani la 18esima edizione del DiVino etrusco. Un itinerario del gusto con il vino protagonista a raccontare il comune passato culturale di Tarquinia e delle città della dodecapoli. Sono 46 le cantine presenti alla kermesse, per ben 90 vini da sorseggiare, che saranno accompagnati dai sommelier della Fisar. Il primo appuntamento è dal 22 al 25 agosto, il secondo è previsto per il weekend successivo, dal 29 al 31 agosto.

La rassegna darà la possibilità agli appassionati del vino, non solo di scoprire e apprezzare vere e proprie eccellenze ma di avere un’esperienza a tutto tondo sul buon bere, e al pubblico di vivere serate all’insegna della convivialità e del divertimento, con spettacoli, concerti, mostre, incontri letterari, iniziative culturali, enogastronomiche e d’intrattenimento.

Per la prima volta, i biglietti, oltre a essere acquistati direttamente alle casse nelle serate della manifestazione, potranno essere comprati in prevendita al link https://eventi.archeoares.it/evento/divino-etrusco/, per poi ritirarli con la sacchetta e il calice all’InfoPoint della Barriera San Giusto.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e MiC - Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e con il sostegno della Regione Lazio e dell’Arsial. Ha il patrocinio della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo e dei Comuni della dodecapoli etrusca. Il festival è realizzato con la direzione dell’Enogastronomo con il Cappello Carlo Zucchetti.

Divin Mangiando, le iscrizioni al concorso gastronomico oltre ogni aspettativa

Evento nell’evento è il concorso gastronomico Divin mangiando che quest’anno ha registrato iscrizioni record. “Sono andate oltre ogni aspettativa”, affermano la chef Vittoria Tassoni e la blogger ed esperta di comunicazione Parola Sartor. La gara gastronomica Divin Mangiando si terrà il 24 agosto nell’ambito del DiVino Etrusco, a Tarquinia. “Il numero delle persone che hanno compilato la domanda per partecipare è stato il più alto di ogni edizione – aggiungono -. Da una parte è motivo di orgoglio e soddisfazione, dall’altra dispiace di non aver potuto accontentare tutte le richieste”. Divin Mangiando vivrà di due momenti distinti: La sfida tra i cuochi professionisti presso l’azienda Vitivinicola Biologica Etruscaia, dove i partecipanti avranno due ore di tempo per preparare i loro piatti con prodotti del territorio; la premiazione, dalle 21, nel chiostro di palazzo Vitelleschi, con la con la partecipazione in veste di moderatrice di Anna Maria Pellegrino, cuoca, gastronoma e presidente dell’Associazione italiana food blogger. La giuria chiamata a scegliere il vincitore è composta dallo chef Salvo Cravero, dalla docente dell’Università degli studi della Tuscia Diana De Santis, dalla presidente Fisar in rappresentanza della Camera di Commercio Viterbo Rieti Anna Maria Olivieri, dall’agronoma Maria Laura Nespica e dall’avvocato Paolo Pirani. Madrina del concorso la cuoca e personaggio televisivo Anna Moroni.

