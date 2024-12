ALLUMIERE - Sabato 28 e domenica 29 settembre il Palazzo e la Corte della Reverenda Camera Apostolica saranno sede della Anteprima della Festa d'Autunno. "Si tratta di una due giorni con un calendario ricco di tanti momenti che vanno dalla valorizzazione e promozione dei prodotti locali, all'ambiente inteso sia come opportunità di escursioni e visite sia come luogo da recuperare ove oggetto di scarico di rifiuti - spiega il sindaco Luigi Landi - nella due giorni si alterneranno visite guidate al Museo, al Faggeto e al Cammino dei Minatori, pulizie del territorio lungo la strada ex provinciale Bracccianese Claudia, lezioni didattiche per bambini sui prodotti locali e biologici, laboratori creativi, degustazioni e assaggi, showcooking, spazi musicali".

Centrali saranno i due convegni che si terranno nel Palazzo Camerale.

Il primo convegno si terrà alle ore 16.45 dal titolo: "Il paniere enogastronomico di Allumiere tra eccellenze, prospettive di valorizzazione". Relatori di questo convegno saranno Alessandro Ansidoni portavoce della Condotta Slow Food Costa Maremma Laziale, Chiara Conti imprenditrice del settore agricolo e turistico, Catia Minghi consulente enogastronomica ed esperta Deco e Luigi Galimberti fondatore Società ToSeed partners. Nel secondo convegno si discuterà di: "La razza Maremmana tra passato e nuove opportunità future". Interverranno Alessandro Ansidoni portavoce della Condotta Slow Food Costa Maremma Laziale, Alessandro Paltoni esperto agrotecnico, Stefano Cortesi esperto di razza Maremmana e tecniche di allevamento e Paolo Mena dirigente della Regione Lazio Area Agricola. Saranno presenti Fabrizio Ghera assessore della Regione Lazio, Emanuela Mari consigliera regionale del Lazio, Marco Colarossi consigliere regionale del Lazio, il sindaco Luigi Landi, il presidente dell'Università Agraria di Allumiere Daniele Cimaroli, il consigliere comunale Duccio Galimberti e il delegato si prodotti dell'Università Agraria di Allumiere Mario Vela.

Le iniziative coordinate dal Comune hanno visto il sostegno dell'Arsial e della Regione Lazio, la collaborazione della Proloco, dell'Università Agraria di Allumiere, il museo civico Klitche, dell'associazione "Il Cammino dell’Allume", del Gruppo Giovanile Parrocchiale, della Protezione Civile, degli Chef locali, dell'associazione Amici della Musica, della DMO Etruskey, dei produttori locali, della Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale, della Casa delle arti e di altri volontari.

