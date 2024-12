CERVETERI - "Il bosco ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno del bosco". Questo uno degli slogan che ha messo in moto la grande macchina organizzativa degli "Amici del bosco di Valcanneto". Missione: una grande festa all'interno del polmone verde della frazione etrusca.

«L'iniziativa - spiegano dall'associazione - è incentrata sulla promozione di un confronto aperto con la cittadinanza locale sul futuro del bosco: cosa fare? Come? Quali energie e responsabilità sollecitare? Purtroppo il bosco di Valcanneto (soffre di un certo degrado (per esempio una grave infezione fungina) mantenendo, tuttavia, un alto valore naturalistico sul piano delle specie animali e vegetali presenti come certificano alcuni recenti report pubblicati su riviste specializzate nella segnalazione degli eco-sistemi d'interesse collettivo». Le festa prevede anche una mostra d'arte, piccole esecuzioni musicali compatibili con l'ambiente, l'omaggio di libri a cura del "Gruppo di lettura" e si concluderà con una passeggiata naturalistica guidata da Antonio Pizzuti Piccoli e Stefano Martinangeli. Appuntamento domenica mattina.

