ALLUMIERE - Geotrail, nuova iniziativa targata Mak: domenica 24 novembre con il museo di Allumiere si andrà alla scoperta del Parco Geominerario Monti della Tolfa: un itinerario geologico naturalistico tra le antiche miniere. L'appuntamento è fissato per le ore 9.30. Si percorrerà un itinerario ad anello che pporterà partecipanti a scoprire gli interessanti e ancora poco conosciuti resti dell'attività mineraria ed estrattiva che ha caratterizzato il territorio di Allumiere nei secoli, e per i quali si sta lavorando al riconoscimento dell'area come Parco Archeo Geominerario.

Accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica esperta, tra boschi e valli del caratteristico ambiente dei Monti della Tolfa, con scorci verso la costa e il mare, il percorso tocca le aree un tempo erano dedicate all'estrazione di solfuri e di ossidi metallici. Tra maremmane al pascolo, campi coltivati e varchi ancora selvaggi, si incontrano antichi manufatti, testimonianza oggi di una suggestiva archeologia industriale, fino a concludere percorrendo l'altro elemento di grande interesse - in questo caso naturalistico - del territorio: il Monumento Naturale Regionale “Faggeto di Allumiere”. la lunghezza del percorso (di media difficoltà) è di 10 km circa con un dislivello di 250 metri. È necessario un equipaggiamento - in particolare le calzature - da escursione, adeguato ad affrontare sentieri accidentati su terreno probabilmente bagnato a causa delle recenti precipitazioni. Utili i bastoncini da trekking e un telo plasticato per eventualmente sedersi a terra. Ognuno deve portarsi il pasto, snack e scorta di acqua di almeno 1,5 litri a testa (non vi è possibilità di rifornimento lungo il percorso). L'escursione è gratuita. Per informazioni e iscrizione: Guida AIGAE Riccardo Schiavo - 3358228559 (solo chiamate) - 3894777817 (solo whatsapp). Geoteail è un progetto MAK Museo con "Sensi Naturali".

