La scuola sottufficiali dell’Esercito ha aderito alla “Campagna della solidarietà militare e delle forze dell’ordine”, accogliendo l’appello dell’associazione volontari italiani sangue (Avis) di Viterbo, ponendosi al servizio del prossimo.

Presso le autoemoteche, ospitate per l’occasione in piazza del Plebiscito, il personale sanitario del centro trasfusionale dell’ospedale Belcolle di Viterbo ha potuto raccogliere numerose sacche di sangue che saranno destinate agli ospedali della Tuscia e, se necessario, anche agli ospedali della regione Lazio per fronteggiare la carenza di sangue ed emocomponenti necessari alla cura di specifiche patologie, ancora più carenti con l’approssimarsi della stagione estiva.

Un gesto semplice ma importante quello degli allievi, che permette di soddisfare l’urgente esigenza di sangue, a dimostrazione del grande spirito di altruismo e del senso civico che contraddistinguono gli uomini e le donne dell’Esercito, sempre pronti a impegnarsi al servizio del prossimo e del paese. Sempre tra la gente, per la gente.

La sezione dell’Avis comunale di Viterbo esprime un sentito ringraziamento al comandante della scuola sottufficiali dell’Esercito, Andrea Di Stasio, al prefetto Gennaro Capo, e alla sindaca Chiara Frontini, per il prezioso supporto organizzativo fornito.

