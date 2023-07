FIUMICINO - «Tutelare le tradizioni è fondamentale per costruire un futuro solido e radicato nelle nostre origini. Eventi come la Festa della Trebbiatura ci permettono di valorizzare il patrimonio culturale e agricolo del nostro territorio , tramandando alle future generazioni le antiche conoscenze e l’amore per la nostra terra».

A parlare è il capogruppo di Forza Italia Fiumicino, Alessio Coronas, che ha partecipato con entusiasmo alla recente edizione della Festa della Trebbiatura all’Isola Sacra. L’evento – un affascinante tuffo nel passato – ha permesso di riscoprire i sapori e le antiche usanze agricole grazie alla sfilata delle macchine agricole d’epoca, restaurate con cura e utilizzate per la trebbiatura tradizionale. Durante la festa, Coronas ha avuto l’opportunità di incontrare numerosi partecipanti e appassionati del territorio.

«La nostra comunità – afferma ancora Coronas – è ricca di tesori culturali e storici che devono essere custoditi e promossi. Investire nelle nostre tradizioni significa investire nel futuro, creando un legame forte tra passato, presente e le prossime generazioni».

L’impegno di Coronas e di Forza Italia Fiumicino nel sostenere eventi come la Festa della Trebbiatura riflette l’attenzione e la cura verso le radici e l’identità della comunità locale. «Continueremo a lavorare per preservare e valorizzare le nostre tradizioni, rafforzando il legame tra il passato e il futuro di Fiumicino», ha concluso Coronas.