I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Tuscania, durante i servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale del fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un posto di controllo sulla strada provinciale Tuscanese, infatti, i militari hanno fermato un 40enne incensurato. L’atteggiamento molto agitato e nervoso ha indotto i carabinieri ad approfondire il motivo di questa reazione. Persistendo il nervosismo, apparentemente senza giustificato motivo, i militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, all’interno del quale – dopo accurate ricerche, ben nascosto tra gli attrezzi da lavoro – è stato rinvenuto un involucro in cellophane, contenente 4 grammi circa di cocaina e 80 grammi circa di sostanza da taglio (mannite). L’uomo, elettricista, titolare di ditta individuale, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.