TUSCANIA - Paura sabato per un cacciatore di circa 50 anni che, durante una battuta venatoria nelle campagne di Tuscania, è stato aggredito da un cinghiale ed è rimasto ferito. L’uomo, in particolare, avrebbe riportato una ferita seria a una gamba. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure e constatata la gravità, hanno disposto il trasferimento dell’uomo in eliambulanza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo dove è tutt’ora ricoverato. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.