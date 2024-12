Si spogliano e, completamente nudi, decidono di farsi un bel bagno. Peccato che la piscina prescelta altro non sia che la vasca di una fontana storica cittadina. E cioè quella di piazza del Gesù. Protagonisti della scena, che sta letteralmente spopolando sui social e su Welcome to Favelas, due stranieri, che si non denudati e immersi nell’acqua davanti a quelle che si presume siano state le loro rispettive ragazze. A fare da spettatori alla scena, cittadini e altri turisti.

Il fatto si è verificato domenica sera. Qualcuno, tra i presenti, ha provato a spiegare ai due che il luogo in cui erano immersi è un bene che appartiene al patrimonio storico e artistico del capoluogo di Tuscia. Ma, ahinoi, i due impavidi non hanno desistito. Fosse stata almeno Anita Ekberg, protagonista dell’iconica scena in cui si immerge nella Fontana di Trevi. Ma quello era lo straordinario film “La Dolce Vita” di Federico Fellini, questa è tutta un’altra storia. Purtroppo.

