LADISPOLI – In villeggiatura in città si è diretto nella zona di Palo Laziale con il suo camper. È sceso, approfittando della bella giornata di sole, ha preso il monopattino per dirigersi verso il centro. Poche centinaia di metri e un avvallamento sulla strada, in via Corrado Melone, gli ha fatto perdere l’equilibrio e così si è ritrovato a terra. Fortunatamente non ha sbattuto la testa ma è dovuta intervenire un’ambulanza del 118 per trasportarlo all’Aurelia Hospital. Ha riportato solo un trauma alla mano. Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale. Chiara la dinamica, non ci sono auto coinvolte nell’incidente. L’uomo, un cinquantenne, come dichiarato agli agenti, sembra voglia presentare una denuncia al Comune per come è ridotta la pavimentazione stradale.

