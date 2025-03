CERVETERI - Come difendersi dalle truffe. È questo il tema dell'incontro in programma per il 15 marzo alle 16.30 nell'aula consiliare del Comune.

Un'iniziativa fortemente voluta dal Controllo del vicinato di Cerenova dopo gli ennesimi tentativi di truffa ai danni di residenti della zona, in particolar modo anziani.

Solo poche settimane fa i malintenzionati si erano spacciati per finti avvocati e forze dell'ordine e sempre con la scusa del parente in difficoltà avevano provato ad estorcere denaro alla malcapitata vittima.

Proseguono poi i tentativi di truffa tramite messaggi di testo, dove ci si spaccia per figli o genitori, che a causa di problemi al cellulare hanno cambiato numero chiedendo così una ricarica o qualcosa in più.

Da qui la richiesta del presidente del controllo del vicinato, Enzo Musardo, all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine di tenere una conferenza pubblica per informare la cittadinanza su come difendersi.

Durante l'incontro di sabato prossimo al Granarone «si potranno avere informazioni - spiega Musardo - su come operano i malfattori e conoscere molti dei loro sistemi come truffare le persone, specie anziane, sul web, per strada, per telefono e sui social. Agli intervenuti, come promemoria, verrà distribuito un "Manualetto contro le truffe" e sarà data possibilità di chiedere l'inserimento nella chat di allerta del Gruppo Sicurezza di Vicinato SdV, dove poter segnalare presenze anomale, fatti o situazioni sospette, compreso l'abbandono dei rifiuti, nonchè chiedere aiuto e consigli in caso di situazioni che inducono a sospettare una truffa». ©RIPRODUZIONE RISERVATA