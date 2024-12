BOMARZO - Nonostante gli appelli e la campagna di sensibilizzazione da parte del comando provinciale dei carabinieri che, da mesi, è impegnato su tutto il territorio della Tuscia, proprio per contrastare delle truffe, in particolar modo quelle nei confronti degli anziani, il fenomeno resta diffuso. A confermarlo un post pubblicato sul profilo Facebook del Comune di Bomarzo, in cui l’amministrazione mette in guardia i cittadini, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni nella giornata di martedì.

«Nella mattinata – si legge in un post della pagina dell’ente – ci sono stati vari tentativi di truffa nei confronti di persone anziane tramite metodi come ad esempio “Incidente del figlio/assicurazione” o ” presentati come carabinieri” chiedendo in cambio oro o contanti. Fortunatamente i tentativi non sono andati a termine».

Da qui, l’appello a tenere gli occhi aperti ed eventualmente rivolgersi alle forze dell’ordine: «Informiamo tutta la popolazione di portare attenzione a chiunque si presenti presso le nostre abitazioni o telefonicamente, utilizzando detti metodi ed informare – conclude il post – tempestivamente il 112».

