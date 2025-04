CIVITAVECCHIA – «Contrastare le truffe agli anziani non è solo una questione di sicurezza: è una questione di rispetto, dignità e tutela della nostra comunità». Ne è convinto il sindaco, Marco Piendibene, a margine del primo incontro che si è svolto ieri presso il centro anziani Carlo Chenis.

«È stato un successo straordinario, con grande partecipazione e attenzione. Ringrazio di cuore l’Arma dei Carabinieri – ha spiegato - per la disponibilità e la professionalità dimostrata, e l’assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni per la presenza e il costante impegno sul territorio per temi delicatissimi ed estremamente importanti. Il ciclo di incontri proseguirà nei prossimi giorni nei centri anziani gestiti dal Comune, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti, consigli utili e informazioni pratiche su come riconoscere e prevenire i tentativi di truffa, anche attraverso telefono o internet. Vogliamo che nessuno si senta solo – ha concluso il sindaco Piendibene - le istituzioni ci sono, con ascolto e vicinanza».