Versa oltre due mila euro per un investimento finanziario “unico e irripetibile”, poi si accorge di essere stato truffato. La sua denuncia attiva un’indagine dei carabinieri che porta a smascherare il truffatore e a sventare altri raggiri.

Il tutto ha avuto inizio quando un cittadino oriolese ha deciso di aderire ad un’offerta d’investimento propostagli telefonicamente da un sedicente promoter finanziario che, nonostante il difficile contesto economico, lo ha indotto a credere che l’operazione gli avrebbe fruttato rendimenti elevati in tempi ristretti. La vittima ha versato subito la somma di 2.340,00 euro anche in considerazione che il malvivente gli ha fatto credere che l’offerta, in quanto unica e irripetibile, era in scadenza.

La persona truffata, subito dopo, essendosi resa conto del raggiro, ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano.

La solerzia e la competenza dei carabinieri ha permesso di sviluppare un’attività d’indagine, diretta dalla procura di Viterbo, che mediante l’analisi delle comunicazioni telefoniche e dei dati delle transazioni finanziarie ha consentito di raccogliere elementi sufficienti a individuare il truffatore. Questo, dietro falsa identità, avrebbe eseguito operazioni finanziarie apparentemente regolari. Inoltre, le informazioni raccolte hanno permesso di scoprire altre potenziali vittime e di sventare nuove possibili truffe che avrebbero potuto colpire ulteriori ignare vittime.