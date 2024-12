CERVETERI - Dramma questa mattina sulla spiaggia di Campo di Mare. Dei passanti mentre stavano passeggiando tra l'Ocean Surf e la spiaggia del Sup hanno visto sulla battigia una persona anziana riversa in terra, in balìa dell'acqua. Immediatamente hanno attirato l'attenzione di una persona in Sup che in quel momento si trovava lì col marito che hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la persona. Sul posto si è subito portata l'automedica e un'ambulanza. Atterrata anche una eliambulanza che trasporterà l’84enne al Gemelli di Roma. Non si esclude possa essere stato colto da malore. Presenti anche gli uomini della capitaneria di porto di Marina di San Nicola - Ladispoli.