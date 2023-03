Dolore in tutta la Tuscia per la scomparsa prematura del giovane 27enne impegnato nella politica e nel sindacato

Trovato morto in casa Omar Neffati

Era il portavoce del “Movimento italiani senza cittadinanza”, in tanti lo ricordano come un ragazzo pieno di energia, appassionato e coraggioso, sempre in prima fila per la difesa dei diritti