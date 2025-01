Aveva droga in auto e in casa. Su di lui pendevano anche un provvedimento di carcerazione e uno di espulsione. Uno straniero, con precedenti penali e di polizia, giovedì scorso è stato arrestato.

L’uomo è stato fermato in una località del territorio provinciale dagli agenti della squadra mobile che lo hanno fermato per un controllo.

A bordo della vettura su cui viaggiava la polizia ha trovato un involucro in cellophane contenente 33 grammi di cocaina e banconote di piccolo taglio per un totale di 255 euro.

Gli uomini della Mobile hanno quindi esteso la perquisizione a casa dell’uomo. Qui sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 44 grammi di droga, un bilancino di precisione funzionante, materiale da confezionamento e la somma di quasi 3000 euro suddivisa in banconote di taglio da 50, 20 e 5 euro.

L’uomo, a seguito degli approfondimenti investigativi effettuati, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione di 4 mesi, nonché accertata la sua presenza illegale sul territorio nazionale poiché in passato nei suoi confronti era stato adottato un provvedimento di espulsione con divieto di reingresso come misura alternativa alla pena detentiva per altri reati commessi.

Per tutti questi motivi lo straniero è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale Nicandro Izzo di Viterbo.