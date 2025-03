Un giovane di origine marocchina è stato denunciato a Valentano, nel corso dei controlli dei carabinieri del fine settimana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto infatti, 23 grammi di cocaina e circa 6 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo smercio. Durante i controlli, sono finiti nei guai anche altri tre giovani. Trovati in possesso di stupefacenti per uso personale,sono stati identificati e segnalati alla prefettura di Viterbo.