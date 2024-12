È stato trovato con 95 grammi di cocaina. Un marocchino questa settimana è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso dei controlli della polizia. Controlli straordinari con l’ausilio della polizia stradale e degli equipaggi specializzati del reparto prevenzione crimine Lazio. Per la Questura sono state impiegate la polizia amministrativa, la squadra mobile e dell’Ufficio immigrazione.

Monitorate in particolare l’area all’interno delle mura del centro storico, sempre caratterizzato da un intenso flusso di residenti e di visitatori, le zone di viale Trento, piazza del Sacrario e valle Faul, dove si registra un’alta concentrazione di stranieri e di giovanissimi, nonché i quartieri residenziali e periferici della città.

Nel corso dei servizi oltre all’arresto del marocchino trovato in possesso della cocaina e di materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, un pregiudicato italiano, già colpito da avviso orale, è stato sorpreso in compagnia di altre persone con precedenti di polizia e per questo è stato segnalato alla Divisione anticrimine che procederà all’aggravento della misura di prevenzione. Nel complesso sono stati controllati 110 veicoli e 214 persone mentre sono stati 2 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica.