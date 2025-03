I carabinieri hanno arrestato in flagranza due giovani di Vetralla, di 22 e 19 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta venerdì scorso dai militari della Stazione di Vetralla che hanno notato un’autovettura sospetta nella zona artigianale del paese. I militari hanno proceduto a un controllo del veicolo, rinvenendo un involucro in cellophane contenente circa 39 grammi di cocaina. Hanno quindi esteso le perquisizioni alle rispettive abitazioni degli arrestati. A casa di uno è stato rinvenuto un ulteriore involucro contenente circa 0,2 grammi di hashish, mentre nell’appartamento dell’altro è stato trovato un bilancino di precisione, generalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Tutto il materiale sequestrato è stato sequestrato. I due giovani, dopo le formalità di rito, sono stati posti a disposizione della competente autorità giudiziaria di Viterbo, che valuterà le misure cautelari da adottare nei loro confronti.

