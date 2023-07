Sono stati fermati per un controllo e, trovati in possesso di hashish, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

E’ accaduto venerdì notte quando una pattuglia del nucleo radiomobile della stazione di Viterbo li ha fermati in auto in via Marconi.

Nel corso del controllo i militari li hanno trovati in possesso di circa un grammo di hashish e per questo hanno deciso di estendere la perquisizione nelle loro abitazioni.

Perquisizione che ha consentito ai carabinieri di trovare altro stupefacente.

Sono stati infatti rinvenuti altri 217 grammi di hashish già suddivisi in più panetti e dosi, oltre a materiale ritenuto utile alla loro pesatura, taglio e confezionamento.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro mentre per i due sono scattate le manette.