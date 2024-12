TARQUINIA – Non rispondeva più al telefono e per questo i famigliari hanno deciso di andare a cercarla a casa, ma quello che hanno trovato è stato una tragedia.

Marzia Miecchi di 62 anni è stata trovata ieri sera nella sua abitazione al Lido di Tarquinia ormai priva di vita.

A stroncarla un malore improvviso, probabilmente dovuto alla sua cardiopatia.

La donna era impiegata presso la farmacia comunale della città e per questo era molto conosciuta.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Scientifica del Commissariato di Tarquinia per i rilievi del caso e il medico legale che hanno stabilito il decesso per cause naturali.

«Te ne sei andata all’improvviso, come quando sei arrivata ..pochi anni che sono sembrati innumerevoli...averti conosciuta ed averti avuta accanto è stato uno dei regali più belli che la vita potesse regalarmi – sono le parole di una sua amica -..perdonami se sono stata una rompiscatole ma il bene era comunque immenso...spero solo tu sia in pace...mi manchi già tantissimo cara Marzia».

«Con profondo dolore – affermano i famigliari: i nipoti, Shakira, Regina, Rosa, Mattia e Lorenzo e il suo adorato fratello Mauro - comunichiamo la prematura scomparsa della nostra amata Marzia, fantastica e meravigliosa zia e premurosa sorella.

Per chi vorrà essere presente ad un ultimo saluto, domani Sabato 20 aprile ci sarà il funerale nella chiesa di Tarquinia Lido alle ore 10,30. Grazie a tutti per i messaggi e la vicinanza, sentiamo tutto il vostro amore».

«Ricevere ieri sera la telefonata di mio cugino, il quale mi dava la notizia, mi ha fatto male – afferma la cugina - le parole da dirti sarebbero tante, ti dico solo che sarai sempre nel mio cuore, ti ricorderò con tanto affetto mia cara e dolce cuginetta Marzia Miecchi, o meglio come ti chiamavano i tuoi, Marzietta. Un grande abbraccio forte e un bacio grande buon viaggio, e saluta tutti i nostri cari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA