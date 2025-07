E’ stata fermata di rientro da una festa per un controllo ed è stata trovata in possesso di un mix di droghe. Per questa una giovane è stata arrestata sabato mattina dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tuscania. La ragazza, sola alla guida della propria auto, è stata fermata nel corso di un controllo di routine. Inizialmente è apparsa affaticata e ha raccontato di essere reduce da una festa notturna. Tuttavia, il suo evidente stato di agitazione, accompagnato da un tremore alle mani, ha insospettito i militari, che hanno deciso di ispezionare il veicolo.

Durante il controllo, sul sedile del passeggero, i carabinieri hanno rinvenuto un astuccio multicolore contenente dieci pasticche di Mdma una dose di ketamina, una di cocaina, una sostanza allucinogena e circa dieci grammi di marijuana. La giovane è stata immediatamente arrestata. Arresto che è stato convalidato dal pubblico ministero di turno presso la Procura di Viterbo.