Trova un borsello con l’incasso di un negozio e lo riconsegna alla proprietaria. Un gesto di grande senso civico e di onestà quello compiuto da un uomo che ieri ha fatto felice la commerciante. E’ stata lei stessa a raccontare la storia sui social per ringraziare il benefattore misterioso.

“Oggi un Santo mi ha graziato – ha scritto Barbara Primi dell’Alternative store - Ringrazio pubblicamente il signore che ha trovato il borsello dove tengo l’incasso del negozio, che a pranzo dovevo versare, e oggi avrei sicuramente pianto se non fosse stato per lui, non so il nome purtroppo, so soltanto che anche lui ha un’attività in centro come me. Ringrazio anche Luisa Giggia Giuffrè la dipendente di Francigena che sta alla pensilina per avermi contattato subito – ha detto ancora Primi - Le persone oneste esistono e questa è la pura dimostrazione. Ovviamente il santo è il signore che ha onestamente consegnato il borsello all’operatore lì alla pensilina”.