CIVITAVECCHIA – Meteo avverso e per l'atteso concerto a Civitavecchia della Banda della Marina Militare ci sarà da attendere ancora qualche ora.

L'esibizione, in programma per le 21 di oggi a piazza della Vita nell'ambito delle iniziative per la Festa della Marina Militare, è stata rinviata a causa del vento, che non avrebbe permesso di mantenere la massima qualità dell'esecuzione di alcuni brani.

Perciò l'organizzazione ha preferito rimodulare per domani, lunedì 10 giugno, il concerto. Appuntamento quindi alle ore 18.30 a piazza della Vita.