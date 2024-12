Troppe aggressioni durante l’estate. Per questo è stata chiusa una discoteca. Venerdì i carabinieri della Stazione di San Lorenzo Nuovo hanno notificato al proprietario di un noto locale del posto il provvedimento del questore di Viterbo di sospensione delle attività di intrattenimento danzanti/discoteca e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del locale ubicato nell’omonimo stabilimento balneare situato nel comune lacuale. Il provvedimento, che impone al proprietario la chiusura dell’attività per dieci giorni decorrenti dalla data di notifica, è stato emesso dal questore sulla base delle numerose segnalazioni dell’Arma del posto in seguito a risse ad aggressioni avvenute all’interno del locale nei mesi estivi. Nello specifico, lo scorso 16 giugno un ragazzo era stato aggredito da un altro soggetto che gli aveva inferto una testata causandogli traumi giudicati guaribili in 10 giorni. Due settimane dopo, sempre nello stesso locale, si era verificata un’altra rissa con una decina di persone coinvolte. Il 25 agosto aveva luogo un’ennesima aggressione in danno di un giovane che aveva subito la frattura del naso con 20 giorni di prognosi. Le successive attività investigative svolte dai carabinieri di San Lorenzo Nuovo a seguito delle denunce sporte dalle vittime nei vari episodi hanno permesso di individuare gli autori e di richiedere al questore l’emissione dei cosiddetti daspo “Willy” nei confronti di 10 soggetti residenti nella provincia. La collaborazione e la sinergia tra la Stazione carabinieri di San Lorenzo e il Comando Compagnia di Montefiascone in prima battuta e dal questore di Viterbo che, nella sua esclusiva funzione di autorità di pubblica sicurezza ha adottato previa scrupolosa istruttoria della polizia amministrativa, i provvedimenti richiesti dai reparti dell’Arma, testimoniano la congiunta determinazione orientata tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica a vantaggio dei cittadini.