CERVETERI – Niente Presepe vivente al Parco della Legnara. Il maltempo rovina l’Epifania e costringe gli organizzatori a rinviare il tanto atteso evento. Oggi si è vissuta solo la magica atmosfera dei Re Magi durante la messa che si è svolta nella chiesa Santa Maria Maggiore. Per il resto la tradizione del presepe è rinviata a sabato 13 e domenica 14 gennaio sempre alla Legnara a partire dalle 17 per colpa della pioggia che non ha concesso tregua nemmeno alla città etrusca oltre che al litorale nord.

«Un ringraziamento speciale a Francesco Ricci, don Gianni e a tutte e tutti i figuranti e volontari – ci tiene a dire Federica Battafarano, vicesindaco e assessore alle Politiche culturali di Cerveteri – purtroppo è stata annullata anche la festa della Befana che si sarebbe dovuta svolgere sempre nel pomeriggio presso la sede della Proloco di Cerenova». Ovviamente è rimasta vuota anche la piazza principale.

