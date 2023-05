Una ondata di maltempo accompagnata da una tromba d’aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Civita Castellana. Grandine, pioggia e forte vento hanno creato notevoli disagi.

La zona più colpita è stata quella del centro città, del Quartaccio e la strada Nepesina.

Numerosi gli interventi di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.

La tromba d’aria divelto parte della copertura in lamiera del tetto di una palazzina cinque piani, in via Impastato, mentre in via Roma un albero è caduto su un’auto.

Un altro albero pericolante è stato rimosso al cimitero. Proprio qualche ora prima il sindaco, Luca Giampieri, aveva annunciato l’intenzione di chiedere lo stato di calamità per la grandinata che si è abbattuta sul territorio lo scorso 23 maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA