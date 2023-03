Cronaca

Tromba d’aria a Fiumicino: morta una donna

La ragazza era in auto su via Coccia di Morto: stava andando a comprare le sigarette. Per lei non c'è stato nulla da fare. Devastata la zona di Focene. Sul posto il sindaco Montino: avviata la richiesta di calamità naturale. Nel giorno del funerale proclamato il lutto cittadino. Oggi sospese tutte le attività culturali