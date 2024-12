LADISPOLI - Successo, anche quest'anno per la "Marcia degli Alberi", giunta alla sua nona edizione. Associazioni, studenti, e liberi cittadini, hanno messo a dimora 30 alberelli nei giardini di via Firenze, e in particolar modo all'interno del dog park. «Varie le essenze piantumate: Lecci, Carrubi, Falso Pepe, Frassini, Eucalipti, Ulivi, Tigli, Cipressi, Noci, Melograni e Susini - raccontano i promotori dell'iniziativa - Partito dalla stazione ferroviaria, il corteo ha percorso viale Italia fino alla centrale piazza Rossellini dove Armando Profumi ha allietato i partecipanti e i cittadini tutti con la sua folkloristica e gioiosa partecipazione. Immancabile e gradita come ogni anno anche la presenza di Valentino Valentini, storico patron dell’evento. I servizi ecosistemici degli alberi, soprattutto di quelli che piantiamo in città sono numerosi e fondamentali, primi tra tutti le proprietà di filtraggio dell’aria, ombreggiatura e ossigenazione. L’evento è patrocinato anche dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ed in collaborazione con Regione Lazio e Arsial. L’appuntamento si rinnova per il prossimo anno».

