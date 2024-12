LADISPOLI – Ancora l’incubo del treno acceso di notte. Non ne possono più i residenti che vivono nell’area della stazione ferroviaria e tornano a protestare per quel frastuono causato da un convoglio che resta parcheggiato su binario 5 dalla sera fino all’alba. Recentemente anche “Capitan Ventosa” di Striscia La Notizia si è recato allo scalo documentando il fracasso che produce il convoglio regionale che da anni resta acceso ogni notte e intervistando i poveri abitanti costretti in estate a chiudere le finestre nonostante l’afa. Denunce, petizioni popolari, lettere ai dirigenti di Ferrovie, richieste di intervento dell’Arpa e interrogazioni in Regione. Niente e nessuno è riuscito a far spegnere il motore della locomotiva che resta inspiegabilmente attiva per ore e ore. Diverse le strade interessate: via delle Dalie e via dei Campi fioriti, anche via delle Azalee, via delle Orchidee, via dei Ciclamini nel quartiere Campo Sportivo e poi anche altre aree del rione Messico e in via Trieste. Ma come arginare questo strano fenomeno? In realtà i dirigenti delle Ferrovie non hanno mai motivato ufficialmente la decisione di lasciare il treno acceso di notte. In via ufficiose lascerebbero acceso il treno per anticipare in qualche modo i riscaldamenti durante l’inverno e l’impianto di condizionamento in estate.