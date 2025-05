BAGNOREGIO - Mercoledì 28 maggio, alle ore 18, presso la Casa del vento di Bagnoregio in corso Mazzini 85/87, il professor Giulio Tremonti presenta il suo ultimo saggio “Guerra o pace”. L’evento, introdotto dal sindaco Luca Profili e dal deputato Mauro Rotelli, sarà moderato dal professor Luigi Di Gregorio, docente di Comunicazione politica all’Università della Tuscia.

Il saggio si articola in diverse sezioni, in cui vengono affrontati temi, quali: la crisi della globalizzazione e la nascita di nuovi equilibri mondiali, il ruolo dell’Europa nel contesto internazionale, le sfide economiche e sociali che l’Italia si trova ad affrontare, la necessità di una nuova visione politica ed economica. Tremonti, forte della sua esperienza politica ed economica, non si limita a descrivere l’unicità del momento che stiamo attraversando, ma offre una sua precisa interpretazione delle dinamiche globali. Tremonti propone una nuova "Bretton Woods", un incontro globale per stabilire un "Global Legal Standard" che abbandoni il libero mercato a favore dell'equità commerciale. Sottolinea inoltre la necessità di un'Europa più unita, proponendo l'espansione dell'Unione Europea da 27 a 35 Stati per affrontare le sfide istituzionali e geopolitiche future. L’incontro rappresenta un’importante occasione per discutere temi cruciali del nostro tempo, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’autore su questioni di rilevanza internazionale.

